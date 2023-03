Acidente no Guamá: ônibus bate na traseira de carro e complica o trânsito na José Bonifácio

Um acidente foi registrado no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quarta-feira (15). Um ônibus entrou na traseira de um veículo particular, na avenida José Bonifácio, na esquina com a rua dos Mundurucus.

Policiais militares e agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local. A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do acidente. Não há informações sobre feridos.