Dupla é presa logo após abandonar cadáver na estrada da Ceasa

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), em Belém, logo após abandonarem o corpo de um homem em uma área de mata à margem da estrada da Ceasa. Ainda não se sabe se eles foram os executores ou se apenas fizeram a "desova". A Polícia Científica do Pará foi acionada e removeu o corpo e analisou a cena do crime.

Kevin Cardoso Souza e Adriano Luiz Barros dos Santos foram presos e apresentados na Delegacia do Marco. O carro em que estavam foi apreendido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir em outro veículo e a PM segue fazendo buscas para elucidar por completo as responsabilidades individuais de cada um no caso.

Os dois suspeitos já têm antecedentes criminais. Kevin estava em liberdade provisória e Adriano é foragido do sistema penal. O terceiro suspeito ainda não foi identificado. Segundo a PM, a vítima teria sido abordada no bairro do Barreiro e ficou com eles até ser executada no estrada da Ceasa.

Kevin disse aos militares que seria motorista de aplicativo e que não tinha participação na execução. Ao consultar o sistema, os policiais descobriram que ele havia sido preso no dia 6 do mês passado, e depois, solto. Pela apuração preliminar, os militares disseram que a vítima supostamente estaria de posse de uma carga de drogas, mas teria levado apenas parte do combinado para ser entregue.

Adriano foi ouvido pela polícia, porém, por orientação da advogada Agatha Silva, ele preferiu permanecer em silêncio. Familiares do suspeito estiveram na Delegacia do Marco e não quiseram conversar com a imprensa.