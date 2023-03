Adolescente é apreendida por matar e enterrar a filha com a ajuda do pai da criança

Um homem de 23 anos e sua companheira de 17 anos confessaram ter matado e enterrado sua filha de sete meses em São José do Barreiro (SP). O crime foi descoberto e o suspeito foi preso em flagrante por homicídio, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. A adolescente foi apreendida.

O flagrante foi formalizado na Delegacia de São José do Barreiro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a ocorrência, mas não divulgou mais detalhes pelo caso envolver menor de idade.

As investigações continuam para esclarecer os motivos do crime e as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho.