Homem é condenado por matar mulher, filha e as enterrar sob cozinha

Andres Innes, de 52 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa, Bennylyn Burke, de 25, e a filha do casal, uma menina de 2, no Supremo Tribunal de Edimburgo, capital da Escócia. O caso ocorreu em fevereiro de 2021. As informações são do UOL.

Innes teria batido várias vezes na nuca da mulher com um martelo, e em seguida, esfaqueado-a com uma espada de samurai. A criança morreu de asfixia. Os corpos de mãe e filha foram achados queimados. As duas vítimas teriam sido enterradas sob o chão da cozinha.

Durante o julgamento também foi descoberto que o acusado abusou sexualmente da própria filha e estuprou uma segunda menina, dias depois.

Ao júri, Innes admitiu que matou a esposa e a filha, mas alegou legítima defesa. O suspeito disse que Bennylyn teria se atirado contra ele com uma faca, e para se proteger, matou-a. Já a criança foi assassinada dois dias depois.

"Eu não podia cuidar de uma criança. A criança estava gritando", disse ao policial no momento da prisão para justificar a morte da própria filha.

Mudanças de versões

O psiquiatra Gordon Cowan disse ao tribunal que Innes mudou sua história várias vezes quando perguntado sobre as razões de ter matado a mulher. Inclusive, chegando a insinuar que ficou “alucinado” por ter tomado remédios escritos para a doença de Crohn, mas o psiquiatra chamado pelo tribunal disse que não acreditava na versão do acusado.