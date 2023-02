Homem que jogou gasolina e matou esposa queimada é condenado a 21 anos de prisão

O acusado José Edivan Bento da Silva, que jogou gasolina e ateou fogo na própria esposa, matando-a queimada, na frente dos filhos pequenos, de 2 e 9 anos, em 2021, foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Paragominas, no nordeste paraense, na última quinta-feira (2). Ele irá responder por homicídio triplamente qualificado, por razaões de condição do sexo feminina, motivo fútil e meio cruel. As informações são do portal Ver-O-Fato.

No dia do crime, o casal, que estava bebendo em um bar da comunidade do Piriá, acabaram se desentendendo e iniciaram uma discussão.

De acordo com moradores do local, Luciany Moraes da Silva foi embora do estabelecimento para a casa e José teria ido atrás. Depois, a vítima foi vista com o corpo em chamas e o suspeito tentando apagar o fogo.

Vizinhos ainda tentaram ajudar a apagar o fogo, e ela foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, mas não resistiu e morreu.

O feminicídio foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Paragominas. Na época, José fugiu da comunidade em uma motocicleta para não ser encontrado.