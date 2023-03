Cantor sertanejo é acusado de tentar matar a própria filha

A jovem odontóloga Kauane Cellarius surgiu nas redes sociais e na imprensa com o rosto cheio de hematomas. Ela acusa o próprio pai, Fernando Rodrigo Cellarius, o Nando da dupla sertaneja Giba & Nando, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, de ter desferido socos e pontapés contra ela. "Quase perco a vida", disse a vítima.

Além da exposição do crime, pesa contra o cantor um áudio vazado em que ele ameaça a filha com uma arma de fogo: “Eu tô falando que pode ser você, pode ser o c*r*lho que seja, não vai faltar com respeito comigo“, diz Fernando no áudio. “Daí eu uso isso isso aqui. É simples, é assim que eu resolvo a vida”, continua o agressor. “Assim que até hoje eu cheguei nos meus quase 38 anos anos resolvendo minha vida. Sabe desde quando eu tenho revólver? 17 anos eu tinha o meu primeiro revólver”, confessa.

Em entrevistas concedidas a veículos de imprensa, Kauane denunciou que é violentamente agredida pelo pai desde a infância: "Nas agressões, ele subia em cima de mim, me dava soco de mão fechada, Ele apertava o meu pesço até eu peder o ar E quando eu tava no colegia, ele fazia eu passar muita maquiagem para cobrir esses hematomas", relatou.

“Agora, olhando para trás, sinto uma dor insuportável por ter perdido minha infância e adolescência sofrendo em silêncio. Meu pai me destruía emocionalmente e fisicamente, me fazendo sentir como se eu não fosse nada”, disse a filha de Nando.

“A última vez que ele me agrediu eu quase perdi a minha vida. Ele me chutava, dava socos, me jogou no chão até bater minha cabeça e me sufocou até eu perder totalmente o fôlego”, revelou. “Eu me senti completamente impotente e com medo de morrer nas mãos da pessoa que eu mais amava”.

Procurado pela imprensa, Fernando negou as agressões contra a filha e afirma que se defendeu dela em uma briga. Enquanto o parceiro da dupla com ele, Giba, não se pronunciou ainda sobre o assunto.

Kauane denunciou o pai em 2021, conseguiu após uma agressão. Desde então, ela possuí uma medida protetiva contra ele. “Fiz isso porque eu quero Justiça e também para incentivar outras mulheres que passam por situações parecidas a não terem medo de denunciar, que não fiquem caladas por conta da dor, nem sintam medo”, disse ela.

Nas redes sociais, ela informa que a primeira audiência judicial da denúncia que formalizou contra o pai foi marcada somente para agosto de 2024.