Motorista de aplicativo é refém nesta sexta-feira (12), na avenida João Paulo II, em Belém

Chegou ao fim, após cerca de trinta minutos, o assalto com refém registrado na noite desta sexta-feira (12), na avenida João Paulo II, às proximidades da travessa Doutor Freitas, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Por volta de 22h, os quatro suspeitos foram rendidos por equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), e a vítima, um motorista de aplicativo, que foi mantida sob a mira de uma arma em um veículo da cor cinza, foi liberada. Pelo menos três armas de fogo foram apreendidas na ação.

Equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram o isolamento do perímetro nos dois sentidos da avenida. Veículos de imprensa estiveram no local acompanhando as negociações, conforme exigência dos suspeitos.

O motorista do aplicativo foi feito refém pelos criminosos, que utilizaram o carro para fazer assaltos na cidade, inclusive a uma conveniência no bairro do Castanheira. Alguns dos suspeitos seriam menores de idade.

O caso ocorreu pouco mais de dois meses depois que a animadora de festas Ana Júlia de Sousa Brito foi feita refém juntamente com os filhos - de três, sete e nove anos - por mais de 17 horas na avenida Augusto Montenegro, em Belém, no momento em que a jovem entrava em um carro de aplicativo. Ela havia acabado de sair de um shopping center localizado na BR-316.