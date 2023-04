Criança de 2 anos se afoga dentro de balde em Terra Alta

Na última quinta-feira, 28, uma criança morreu, supostamente vítima de afogamento, no município de Terra Alta, nordeste do Pará. Ela teria caído de cabeça dentro de um balde e não conseguiu mais sair. A Polícia Civil do Pará investiga o caso.

Informações da página Correio do Norte dão conta de que uma guarnição do 26° Pelotão da Polícia, sob o comando do 3° sargento Jônatas, foi informada que havia ocorrido um possível afogamento no Bairro Novo, tendo como vítima uma criança de dois anos de idade que possivelmente teria caído de cabeça pra baixo dentro de um balde.

VEJA MAIS

De imediato os militares foram ao local, sendo informados que a vítima já tinha sido socorrida até uma unidade de saúde, porém, sem sinais vitais. Mesmo com todos os procedimentos possíveis realizado pelos profissionais de saúde para tentar reverter a situação, não houve êxito.

A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia de Terra Alta. "Diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do ocorrido".