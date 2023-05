Criança de cinco anos morre afogada em São Domingos do Araguaia

Um garoto de apenas 5 anos de idade foi vítima de afogamento no local conhecido como Balneário da Madalena, a cerca de 10 quilômetros do município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Estado. O menino foi identificado como Enzo Gabriel Cardoso da Silva e o caso foi registrado por volta das 14 horas de ontem (28).

Segundo relato da mãe da vítima ao portal Correio de Carajás, Enzo estava acompanhado dos pais e irmãos em uma tarde que seria comum de lazer para a família. “Foi tudo muito rápido. A bola havia caído na água e ele tinha ido tentar pegar. Foi num piscar de olhos”, Maísa.

Ao notar o sumiço do garoto, familiares e outros banhistas se mobilizaram nas buscas pelas águas. A procura pelo menino durou cerca de 30 minutos até que ele fosse localizado já sem vida. Houve ainda a tentativa de levá-lo para o hospital municipal, mas nada pôde ser feito.

O corpo de Enzo Gabriel foi removido do hospital pela Polícia Científica de Marabá e submetido à necrópsia. O velório ocorre nesta segunda-feira (29), na casa da família, no bairro São Luís, em São Domingos. O enterro está previsto para as 16h30.