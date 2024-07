Bilboard elege disco de Anitta como um dos melhores de 2024

Uma publicação da Bilboard elegeu o álbum 'Funk Generation', de Anitta, como um dos melhores discos latinos de 2024. De acordo com a análise da revista, a cantora ocupa a 23ª posição do ranking.

VEJA MAIS:

“Após os esforços para se tornar mainstream com discos mais pop-leaning, Anitta abandona a tentativa de ‘se encaixar’ e faz todas as apostas no som que a tornou um nome familiar no Brasil. Funk Generation é um testemunho da determinação da estrela trilíngue em globalizar o baile funk”, afirma a Bilboard.

Quando o álbum foi lançado, em abril, a cantora brasileira afirmou que tem dificuldade em agradar o público internacional, uma vez que eles não costumam ouvir esse tipo de música.

“É bem difícil, porque é um ritmo novo lá para fora, o reggaeton, o pop, você já tem playlists que dá para inserir sua música. No meu caso, não tem outros funks que a gente consiga colocar para galera ouvir junto. Então você não entra no movimento, você cria um novo”, explicou.

Em contrapartida, Anitta também ressaltou que músicas cantadas em outras línguas não atraem tanto o público brasileiro.

“Aqui no Brasil, não escutam tanto por não ser em português. É duplamente complicado para mim. Se fosse em português, seria número um, mas sendo em outro idioma é uma dificuldade a mais”, declarou.