Homem processa Anitta após ter cordão de ouro roubado em evento

Anitta está sendo processada por um homem que alega ter tido seu cordão de ouro roubado durante o show “Ensaio da Anitta”, realizado no último dia 27 de janeiro, em Belo Horizonte. Além da cantora, o autor da ação incluiu mais três empresas no processo, solicitando uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil e a restituição por danos materiais no valor de R$ 3.182,40. As informações foram divulgadas pela colunista Fabíola Oliveira.

Segundo a colunista, a vítima informou que foi agredida e não recebeu suporte da organização do evento, motivo pelo qual a defensa alegou que o mesmo deve ser indenizado por danos morais e materiais. Um dos agressores teria sido identificado pela polícia, mas o objeto furtado não foi recuperado.

Uma audiência de conciliação está marcada para ocorrer de forma virtual no dia 9 de agosto deste ano. Até o momento, a cantora não apresentou defesa no processo. O caso está sendo conduzido pela 10ª Unidade Jurisdicional Cível do 30º JD da Comarca de Belo Horizonte.