Eminem anuncia 'The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)', novo álbum lançado em julho

Eminem, rapper norte-americano de 51 anos, anunciou o lançamento do seu 12º álbum nessa terça-feira, 2. O disco “The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” chega às plataformas no dia 12 de julho, sexta-feira. Para a divulgação, o artista compartilhou o trailer da obra. Assista abaixo.

VEJA MAIS

O vídeo, considerado assustador pelos internautas, já possui mais de 1,6 milhão de visualizações e 111 mil curtidas no YouTube. No trailer, uma mãe dá à luz a um “bebê demônio”. Ao nascer, o recém-nascido não respira até que o médico o ajude. Quando abre os olhos, eles se escurem por completo e uma língua como de cobra sai de sua boca, enquanto chifres surgem na cabeça.

O último lançamento de Eminem antes do anúncio do álbum foi nesse ano, o single “Houdini”, que acumula mais de 197 milhões de streams no Spotify. Nessa terça-feira (2), após a divulgação do trailer, o artista compartilhou a música “Tobey”, com participação de Big Sean e Babytron. Confira abaixo.

Supõe-se que a canção seja uma referência ao ator Tobey Maguire, que deu vida ao personagem Homem-Aranha nos cinemas. A capa de “Tobey” é uma releitura de imagem conhecida entre os fãs do herói, na qual três diferentes versões dele se encontram. “Eminem recriou o famoso meme do Homem-Aranha para o seu próximo single”, escreveu uma conta de fã no X (antigo Twitter).

Eminem é autor de grandes sucessos, como “Superman”, “Without Me”, “Mockingbird” e “Lose Yourself”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)