BBB 24: Yasmin revela que crush em rapper norte-americano a fez namorar ator global

Yasmin Brunet revelou, na tarde desta quarta-feira (21), que um antigo "crush" a fez namorar com um ator global. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, ela, Wanessa e Rodriguinho conversavam quando a produção do reality colocou uma música do rapper Eminem.

VEJA MAIS

Yasmin mostrou a habilidade com as letras de música e cantou um trecho da canção "Without Me", que tocava enquanto conversavam. Em seguida, revelou já ter tido "um crush" em Eminem quando mais nova e até chegou a namorar o ator Sergio Hondjakoff por causa do cantor.

"Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção de 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele?", contou. "Ele era um fofo", acrescentou Yasmin. "Mas, não foi só por causa disso [que namoramos]".