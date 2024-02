Yasmin descobre e chora ao saber de falas de Nizam sobre o seu corpo

Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, revelou para Yasmin Brunet e Leidy Elin os comentários feitos por Nizam sobre o corpo da modelo em uma conversa no quarto do então líder Rodriguinho no BBB 24. A filha da modelo Luiza Brunet ficou perplexa com o ocorrido e chorou muito. No quarto magia, Yasmin foi consolada pela amiga no confinamento, Wanessa Camargo.

Após descobrir a fala de Nizam e de fazer o raio-x nesta segunda-feira (19), Yasmin se mostrou abalada e recebeu o carinho de Wanessa. A cantora tentou ajudar a amiga "Você vai deixar ele entrar na sua cabeça?", disse. "Não deveria. Não entra nessa 'noia', amiga. Você é linda de morrer. Você é linda do jeitinho que você é, o seu corpo do jeitinho que ele é, que não se encaixa em padrões, se encaixa em você e você é linda, gostosa, corpão lindo. Todas nós temos", complementou.

A modelo explicou chorando os seus sentimentos. "Não é questão do que ele acha ou não, cara. Caguei para esse macho e*", respondeu. Wanessa disse entender Yasmin. "Amiga, eu estou entendendo o que você está falando porque também bate em mim", destacou.

MACHISMO - Nizam foi o terceiro eliminado do BBB 24. Ele recebeu duras críticas na época em que ainda estava na casa por ter falado do corpo de Yasmin em um papo com colegas de confinamento no quarto de Rodriguinho — líder na época. Nizam perguntou aos demais o que achavam do corpo da modelo.

"Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", respondeu Rodriguinho, ao que Nizan continou. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", afirmou. Rodriguinho concordou e continou com os comentários. "Ela tá mais velha e largou de mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão, inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem… Aqui a gente tá vendo a realidade mesmo".