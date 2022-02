Qual a “fortuna” que esteve no palco do Super Bowl 2022?

A geração mais nova talvez não conheça Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Porém, que curtiu os anos 90, certamente ouviu muito esses artistas. Eles se apresentaram no show do Intervalo do Super Bowl de 2022, neste domingo, 13, e o espetáculo rendeu muitos elogios.

Além das apresentações, estava no palco muitos cifrões, de acordo com o UOL. Qual a fortuna de cada artista que se apresentou no jogo?

Da lista, o mais rico é Dr Dre. Cantor, produtor e empresário, ele tem uma fortuna estimada em US$ 500 (R$ 2,6 bilhões). Eminem é o segundo que mais tem dinheiro, o rapper US$ 230 milhões (R$ 1, 2 bilhão), nas suas contas. Snoop Dogg é o terceiro da lista, o dono do hit "Who Am I (What's My Name)?" tem no bolso US$ 150 milhões (R$ 788 milhões). Metade dessa fortuna é o que possui, Kendrick Lamar, sua fortuna está avaliada em R$ 394 milhões.

Fechando a lista, tem Mary J. Blige, com US$ 20 milhões (R$ 105 milhões).

O tradicional show do intervalo da final da liga norte-americana trouxe clássicos do hip hop, além de surpresas como o rapper 50 Cent.