Beto Barbosa, astro da Lambada do Pará, era o Boto Cor-de-Rosa do The Masked Singer Brasil

O cantor e compositor Beto Barbosa, 66 anos, que já foi o rei paraense da Lambada, foi o quarto eliminado do programa The Masked Singer Brasil 2022, da TV Globo. O cantor estava fantasiado como Boto há vários programas e perdeu, neste domingo (13), a competição contra o Robô, Camaleão, Pavão, Dragão e Caranguejo, que fazem parte do segundo grupo atual temporada do reality show da TV Globo.

VEJA MAIS

Foi o jurado Edu Sterblitch quem disse que o Boto era Beto Barbosa, acertando o palpite. Também foram citados no porgrama nomes como Elymar Santos e o cantor Falcão.

Totalmente adocicada aqui por saber que Beto Barbosa é o nosso boto! Quem mais ficou surpreso? 🤭 🐬 #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/0yoXnYPjYW — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 13, 2022

O personagem Pavão foi considerado o melhor do programa, enquanto Dragão e Camaleão se classificaram em suas respectivas chaves. O Boto de Beto Barbosa ficou entre os piores classificados do programa. Já o Caranguejo foi salvo pelos jurados.

"Foi muito boa a experiência. A felicidade é muito grande. E a felicidade maior é fazer a alegria de quem está assistindo", disse Berto Barbosa. O cantor ainda fez um apelo pela presenração da espécie de boto, que está em extinção. "O boto precisa ser preservado, em defesa dos animais e da floresta brasileira", disse Beto Barbosa.