Primeira desmascarada do 'The Masked Singer Brasil', Gretchen escondeu segredo até do marido

A segunda temporada de "The Masked Singer Brasil" estreou no último domingo, 23, com uma time de novas celebridades secretas fantasiadas. Ao final do episódio de estreia, a primeira desmascarada foi Gretchen, que estava por baixo da fantasia de Rosa.

Gretchen, ou A Rosa, cantou "Amor I Love You", sucesso de Marisa Monte. Reveja um trecheo da apresentação:

Ao final do programa, Gretchen foi a escolhida do público para ter a identidade revelada, e surpreendeu tanto a apresentadora Ivete Sangalo quanto a todo o painel de jurados, formado por Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Edu Sterblitch, e o convidado especial Sorocaba. Reveja o momento:

Gretchen escondeu o segredo até do marido

Depois do programa, Gretchen participou de uma entrevista com Priscilla Alcantara, campeã da primeira temporada o reality. A rainha do rebolado, que atualmente mora em Belém, contou que manteve o segredo da participação no programa a sete chaves, e nem mesmo o marido sabia.

"Eu falava: 'Ai, amor, vou fazer umas gravações'. Eu não podia contar, né?", desse Gretchen, que também revelou que sua irmã desconfiou que ela estava por baixo da fantasia de Rosa.

"Na hora que estava passando a Rosa, a minha irmã me mandou mensagem falando 'eu conheço esse timbre'", contou.