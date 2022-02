Quem ganhou o Super Bowl 2022: Los Angeles Rams venceu o Super Bowl marcado por viradas nos EUA

Um dos maiores eventos esportivos do mundo, o 56° Super Bowl - decisão da NFL, que é a Liga dos Estados Unidos de futebol americano - terminou com o título do Los Angeles Rams, diante de mais de 70 mil espectadores no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. Aliás, o evento já estava na história pela chegada de duas equipes consideradas zebras na competição.

Los Angeles começa melhor, mas Cincinnati dá as caras

No primeiro tempo, o jogo dos Los Angeles Rams teve mais efetividade, especialmente no primeiro período, com uma vitória por 7 a 3. Mas Cincinnati Bengals, como já vinha acontecendo na temporada, foi esquentando aos poucos e terminou melhor o segundo período, com um placar de 7 a 6. No total, o primeiro tempo terminou 13 a 10 para os Los Angeles Rams.

Intervalo: atrações musicais e um show à parte

Diante de um estádio completamente lotado de emoção, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar fizeram do intervalo um dos grandes momentos do evento. Não era pra menos. Juntos, os artistas somam 43 prêmios do Grammy, principal premiação do segmento.

Que absurdo! Cincinnati consegue touchdown na primeira jogada

Os Bengals voltaram do intervalo com as bênçãos do treinador Zac Tailor e força máxima logo na primeira jogada. O Cincinnati só precisou de um lançamento do jovem quaterback Joe Burrow, de 25 anos, para chegar ao touchdown e à virada do jogo no terceiro período.

O período terminou 20 a 16 para os Bengals, em uma reação tímida dos Rams. A estratégia dos comandados de Sean McVay se instensificou na missão de bloquear as opções de linha de passe de Joe Burrow, que chegou a mandar uma bola no chão na reta final da etapa do jogo. Por outro lado, a defesa dos Bengals trataram de funcionar travar as investidas dos Rams, que viram o seu experiente quarterback Matthew Stafford precisar enfaixar o pé esquerdo para poder seguir no jogo.

Placar frio e jogo muito quente

No último período, os Bengals precisavam confirmar o retrospecto das últimas quatro edições do Super Bowl, quando o time que chegou ao quarto período na frente do placar terminava como campeão, mas Joe Burrow sofreu uma carga no joelho direito e também precisou de cuidados médicos.

Burrow voltou e tentou colocar em prática a estratégia de Zac Taylor, empurrando os Rams pra trás com passes curtos. No entanto, a linha de defesa do LAR conseguiu brecar várias investidas.

Stanfford, pelo LAR, voltou a brilhar no jogo e abusou da conexão com Kope para avançar jardas fundamentais na etapa final do jogo. Faltando 1'38" para o fim, o quarteback conseguiu encontrar Kope novamente em um lançamento de touchdown, mas a equipe de arbitragem pegou duas faltas, sendo uma pra cada equipe. Sendo assim, a jogada foi impugnada. Faltando 1'25", a dupla dos Rams apareceu novamente e Kope agarrou o touchdown para virar o jogo para 22 a 20. No kickoff, um ponto extra e o placar de 23 a 20 para os donos da casa.

Na última jogada do Super Bowl, Burrow demorou para lançar a bola e foi interceptado pelo experiente Donald e conseguiu o título de forma espetacular.

Dinheiro

A quantidade de dinheiro envolvido no evento é exponencial. Somente em comerciais veiculados durante o jogo, a receita movimentada foi de mais de 7 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões) neste ano. Segundo o Topic Insights da Taboola, uma ferramenta de análise de audiência em tempo real Taboola Newsroom, houve um crescimento de cerca de 500% no interesse pelo termo “Super Bowl” nas últimas seis semanas.