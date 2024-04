Quem é Peso Pluma? Conheça o cantor apontado como suposto affair de Anitta

Na última quinta-feira (25), Anitta e Peso Pluma se tornaram um dos assuntos mais comentados da internet após serem flagrados saindo de um restaurante abraçados em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e reacenderam os rumores de um possível romance entre os dois artistas.

O flagra aconteceu horas antes do lançamento do novo álbum de Anitta, "Funk Generation", e logo de cara os fãs e a imprensa internacional começaram a especular sobre um possível affair. Nas imagens, os artistas aparecem trocando demonstrações de carinho durante a noite. Veja o vídeo a seguir.

Vale lembrar que os rumores de um relacionamento entre os dois já circulavam há algumas semanas, principalmente após o lançamento da música "Bellakeo", uma parceria dos artistas que ainda está nas paradas internacionais. A letra da música e as performances ao vivo, que esbanjam sensualidade e química entre os dois, só alimentaram ainda mais as especulações.

Em uma premiação do TikTok, a performance da dupla rendeu até memes, com Peso Pluma evitando contato visual com Anitta enquanto ela rebolava. Em março, o cantor mexicano surpreendeu a brasileira durante o festival "Tecate Pal Norte", ao entrar com um bolo de aniversário e dar um selinho na cantora.

Em uma entrevista recente, Peso Pluma foi questionado sobre sua relação com Anitta e, na ocasião, ele afirmou que os dois eram apenas amigos.

Quem é Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, mais conhecido como Peso Pluma, é um cantor e compositor mexicano de 24 anos que vem conquistando o mundo da música latina a passos largos. Nascido em Zapopan, no México, o cantor lançou seu primeiro álbum em 2020, chamado "Ah y Qué?". No entanto, seu sucesso só começou realmente com "El Belicón", em 2022. Foi com o single "Ella Baila Sola" que ele conquistou sua primeira entrada no top 10 da Billboard Hot 100, onde chegou ao quarto lugar.

Inicialmente suas músicas tinham estilo narcocorrido, um subgênero do corrido mexicano que narra histórias sobre o mundo do narcotráfico. No entanto, o cantor não se limitou a um único estilo musical. Com o tempo, Peso Pluma começou a explorar outras sonoridades, incorporando elementos do pop, reggaeton e R&B em suas músicas. A fusão de estilos resultou em hits como "Bellakeo", sua parceria com Anitta.

Em 2023, Peso Pluma lançou seu terceiro álbum de estúdio, "Génesis", que se tornou um grande sucesso no México, alcançando o topo das paradas de streaming no Spotify. O álbum o colocou como um dos principais artistas da música latina atual, com mais de 50 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Ouça a música de Peso Pluma e Anitta:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)