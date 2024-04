Anitta posa de biquíni fio-dental nas cores do Brasil e celebra lançamento de 'Funk Generation'

Faltando poucos dias para o lançamento de seu novo álbum, "Funk Generation", Anitta não perdeu tempo e já começou a esquentar o clima para o grande dia. Na tarde de terça-feira (23), a cantora usou suas redes sociais para presentear os fãs com uma série de fotos inéditas, onde aparece deslumbrante em um biquíni fininho nas cores verde e amarelo, da bandeira do Brasil.

"Descansando pouco e trabalhando muito, porque o equilíbrio é tudo e só faltam 3 dias para o lançamento de Funk Generation", escreveu Anitta na legenda da publicação, em espanhol. As fotos, que parecem ter sido tiradas na casa da artista, mostram diferentes poses, exibindo seu corpão sarado e bronzeado.

O biquíni fio-dental escolhido por Anitta rendeu diversos elogios nos comentários. "Meu Deus, que mulher!", babou um seguidor. "Como ela tá linda!", exaltou outro. "Olha o bronze da gata!", reparou um terceiro.

Além da beleza estonteante, o que também chamou a atenção dos fãs foi a referência presente no look de Anitta. Com o lançamento de "Funk Generation" nesta sexta-feira (26), a cantora parece estar aproveitando para celebrar a cultura brasileira e o funk carioca, que serão homenageados no novo álbum.

O novo projeto da cantora reúne diversos ritmos e colaborações com grandes estrelas da música internacional. Entre os nomes que já foram confirmados no projeto estão a cantora espanhola Bad Gyal, o porto-riquenho Brray e o britânico Sam Smith, que recentemente se apresentou como headline no Lollapalooza Brasil 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)