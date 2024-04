Anitta nega convite para cantar com Madonna em Copacabana; entenda

Anitta não estará no palco com Madonna, no show de encerramento da “Celebration Tour”, no dia 04 de maio, em Copacabana (RJ). Convidada pela Rainha do Pop, a funkeira recusou a oportunidade devido a compromissos internacionais agendados previamente, para a mesma data. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Anitta ainda tentou transferir os eventos, mas não conseguiu. Já de acordo com o Extra, a produção da cantora norte-americana procura uma substituta para ocupar o lugar de Anitta.

A funkeira inclusive já gravou uma música com a Rainha do Pop. Em 2019, as artistas lançaram a faixa "Faz gostoso" para o álbum "Madame X”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)