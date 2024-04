Show de Madonna deve girar mais de R$ 290 milhões na economia do Rio de Janeiro, afirma prefeitura

Em celebração aos 40 anos de carreira, Madonna se apresenta gratuitamente no Rio de Janeiro. O show, marcado para o dia 4 de maio, ocorre em Copacabana e deve custar cerca de R$ 10 milhões à prefeitura carioca. É estimado que a performance da artista norte-americana gire R$ 293,4 milhões na economia do Rio, segundo o estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Madonna no Rio - 2024”.

A pesquisa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) com a Secretaria de Turismo (SMTUR), aponta que a arrecadação extra do Imposto Sobre Serviço (ISS) de maio deve passar de R$ 10 milhões. O valor seria de investimento do município em patrocínios.

A prefeitura aponta um aumento de 20% na arrecadação em comparação a maio de 2023, com expectativa de arrecadação em R$ 60,9 milhões - sendo R$ 10,2 milhões a mais do que no ano passado. Pelo menos um milhão de pessoas são esperadas para o show, entre moradores do Rio de Janeiro, turistas nacionais e internacionais.

No valor de R$ 293,4 milhões foram considerados gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea. “O Rio continua na agenda internacional de grandes eventos, o que impacta diretamente a economia da cidade. Esperamos grande movimentação na economia e a continuidade do impacto positivo do setor", falou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico Chicão Bulhões.

Conforme a secretária de Turismo Daniela Maia, a apresentação gratuita de Madonna gerou um grande impacto à cidade do Rio de Janeiro. “Com certeza este será um dos maiores eventos de visibilidade internacional do Rio, movimentando nossa economia, atraindo turistas do Brasil, América Latina e do mundo todo”, disse. Em termos publicitários, o anúncio oficial do evento com a exposição na mídia internacional alcançou US$ 43,9 milhões - cerca de R$ 227,5 milhões, na cotação atual.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)