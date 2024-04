Madonna compartilha vídeo com música de Luiz Gonzaga

A estrela pop Madonna surpreendeu os seguidores no TikTok ao publicar um vídeo ao som de "A morte do vaqueiro", do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga. No vídeo, divulgado na sexta-feira (12), a artista é vista tomando água enquanto alguém arruma seu cabelo. A trilha sonora apresenta apenas o instrumental da sanfona, sem a voz do Rei do Baião.

A canção foi uma criação conjunta de Luiz Gonzaga e do músico pernambucano Nelson Barbalho. O Rei do Baião faleceu em 1989.

Madonna está em ritmo de preparação para um mega show aberto na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para o dia 4 de maio. O concerto marcará o encerramento da turnê "The Celebration Tour", que celebra os 40 anos de carreira da artista. A performance completa será transmitida pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.

Esta será a quarta vez que Madonna traz uma turnê ao Brasil. Antes disso, ela se apresentou em 1993 com a "The Girlie Show", em 2008 com a "Sticky and Sweet Tour" e em 2012 com a turnê "MDNA".

Em 2019, Madonna lançou o funk "Faz gostoso", em dueto com Anitta. Na época, a música não ganhou um videoclipe