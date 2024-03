Sam Smith é flagrado após show no Lollapalooza em restaurante fast food em São Paulo

Depois de se apresentar no último dia do Lollapalooza, Sam Smith foi recarregar as energias em um restaurante de uma rede de fast food na avenida Paulista, em São Paulo, na noite do último domingo, 24. O momento foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.

Nas imagens, ele aparece animado na companhia de amigos, enquanto espera pelo pedido. O vídeo ainda mostra o look do artista. Para a ocasião, ele apostou em blusa preta de manga longa, que usou com uma saia e botas de salto alto da mesma cor.

Sam emocionou o público em sua apresentação no Brasil. Na ocasião, ele proporcionou um verdadeiro espetáculo para os fãs com a turnê do álbum "Gloria", lançado no ano passado. "Faz cinco anos desde a última vez que estive exatamente aqui", disse Smith ao lembrar de sua participação no Lolla de 2019. "Tanta coisa mudou na minha vida. Estamos trabalhando há um ano neste show, é um momento especial para nós", relatou o cantor durante a apresentação.