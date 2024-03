Sam Smith cancela lançamento de música com Anitta e atrasa projeto da cantora; entenda

Anitta confirmou nesta-quinta (28) que a música "I Wanna Be" em parceria com Sam Smith, que estaria no próximo álbum, "Funk Generation", foi oficialmente cancelada. A faixa era considerada uma das promessas do Carnaval 2024 e bastante aguardada pelos fãs da cantora. Em explicação, a brasileira disse que o cancelamento afetou a estratégia do projeto, que precisou ter a rota repensada e, por isso, sofreu um atraso de lançamento.

O assunto vem repercutindo nas redes sociais após a Cosmopolitan UK publicar uma entrevista com Anitta, onde ela confirmava o lançamento de "I Wanna Be" com a participação de Sam Smith. Os fãs celebraram a novidade, mas a artista correu para esclarecer em uma publicação de um perfil de fãs que a música não será mais lançada por decisão do cantor.

"Essa entrevista foi dada mês passado. Ele cancelou o lançamento", escreveu Anitta.

VEJA MAIS

Em seguida, a cantora contou que, devido ao cancelamento, o disco teve que ser adiado, ainda sem data oficial. "Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver a data, vocês saberão. Não vai atrasar muito, todo o resto já está pronto", finalizou a cantora. O motivo do cancelamento da música não foi relevado por Anitta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)