Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza marcam presença no Prêmio Lo Nuestro 2024 em Miami

A cerimônia de premiação da música latina, o Prêmio Lo Nuestro 2024, aconteceu nesta última quinta-feira (22), em Miami, nos Estados Unidos. Entre os artistas internacionais da noite, as brasileiras Anitta, Ludmilla, Brunna Gonçalves e Luísa Sonza marcaram presença no evento. Confira os looks e destaques da noite.

A carioca Anitta foi um dos destaques da noite, ao se apresentar duas vezes no palco da premiação. Primeiro com uma performance de medley de vários hits, cheia de sensualidade a popstar brasileira cantou “Bellakeo” em pareceria com Peso Pluma, seguindo com “Bota Niña”, colaboração com a espanhola Bad Gyal, e finalizando em grande estilo com “Mil veces”.

A noite da 'Girl From Rio' continuou, com a participação de uma homenagem ao astro da música latina, o cantor Don Omar.

A premiação, que acontece desde 1989, é dedicada a reconhecer o trabalho de artistas da música latina. Ludmilla e Anitta concorriam a prêmios, mas não chegaram a vencer.