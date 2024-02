Ex-BBB Patrícia Leitte tenta engravidar novamente e desabafa: ‘Tem sido difícil’

A ex-BBB Patrícia Leitte sonha em gerar um filho novamente, mas tem passado por dificuldades. Aos 37 anos, a influencer é mãe de Michel Davi, 17 anos, fruto de um antigo relacionamento. Há três anos, Patrícia está casada com o médico Lucas Teixeira.

Patrícia passou por um aborto espontâneo em 2023. A ex-BBB disse, na época, que “a dor é grande, mas a certeza que Deus está no controle e que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é maior”. Após cinco meses sem falar sobre o assunto com os seguidores, ela surpreendeu ao publicar fotos em uma clínica.

A influencer passou por uma histeroscopia, exame que avalia o interior do útero e investiga prováveis alterações e doenças ginecológicas prejudiciais ao sistema reprodutor.

“Tem três anos que estou casada, estou tentando há dois anos, fazendo tratamentos e não quero ainda ir para a fertilização. Tem sido um desafio, difícil, mas a gente crê muito em Deus e está tentando de tudo naturalmente. Caso as formas naturais não aconteçam, vamos para fertilização. Ainda não cogitamos adotar”, falou.

Em entrevista ao Gshow, Patrícia diz que chorou bastante e descobriu uma endometrite crônica, tratada com antibióticos.

Após o exame, a ex-BBB disse precisa “segurar a expectativa”. “Escrevi mais uma página do meu testemunho para gerar… Obrigada, Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, eu creio”, falou.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)