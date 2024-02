BBB 24: Zilu Godói nega fala de Dado Dolabella sobre dívidas de Wanessa Camargo

Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, do BBB 24, desmentiu a fala de Dado Dolabella sobre situação financeira que a namorada se colocou ao entrar no programa. Segundo o ator, ela precisou pedir dinheiro emprestado no banco para manter a equipe, já que precisou cancelar shows para estar no confinamento.

"Quando ela parou para ir para o reality, automaticamente os shows em que ela estava fazendo, não continuou fazendo e precisava manter a equipe, todo esse funcionamento para a roda girar e isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado no banco", revelou ao colunista Leo Dias.

Zilu comentou na publicação da entrevista desmentindo a fala do genro. "Quanta mentira", ela escreveu.

No início do programa, ainda em janeiro, Wanessa conversou com Beatriz e, disse que apesar de ter uma carreira consolidada, foi obrigada a pedir empréstimos para cobrir dívidas. "Se a filha do Zezé tá endividida...", brincou Bia.

Camargo rebateu: "Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Eu tive que cancelar show, minha renda é de show. Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado para lá e para cá. E os shows que cancelei, tive que pagar multa", afirmou a cantora.