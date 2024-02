BBB 24: Boninho repreende Wanessa e diz que cantora será eliminada se votar em si no Paredão

O diretor do BBB 24, Boninho, usou as redes sociais na noite deste domingo (18), para revelar que Wanessa Camargo pode ser eliminada do programa caso insista em votar em si no Paredão de hoje. Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Tudo começou quando o Big Boss tomou conhecimento que Wanessa teria dito à galera que iria ao confessionário na hora da dinâmica e iria se votar, o que segundo Boninho, não pode acontecer e infringe uma regra do BBB. “Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que acontecer”, disse ele no vídeo compartilhado no Instagram.

Na legenda, Boninho continuou dizendo que não há problema se a cantora tiver feito o comentário da boca para fora. “Se pipocar tá fora! Se for só papo furado, tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida”, complementou.