BBB 24: O que Boninho conversou com Davi no confessionário?

No último domingo (11) após Davi expressar a vontade de sair do reality, o brother foi chamado ao confessionário. O baiano amanheceu o dia determinado a apertar o botão de desistência do programa, e chegou a conversar com Isabelle sobre o assunto.

"Eu estou decidido, eu não quero isso pra minha vida. [...] Se eu continuar aqui, eu vou ter um treco, vou ter um infarto, um AVC, já estava me sentindo meio tonto, tontura", disse em conversa com a Cunhã.

Após a conversa, ele foi chamado ao confessionário, local onde normalmente os participantes conversam com a psicóloga do programa. Desta vez, aparentemente quem conversou com Davi foi o próprio Boninho, diretor do programa.

A suspeita veio devido o vazmento do áudio na transmissão. "Você já sabia que isso é um jogo, então, você tem amigos e tem desafetos. Todo mundo tem isso na vida", diz o homem com a voz do Boninho. Davi reage, reforça sobre não estar conseguindo ser quem é, e recebe uma invertida. "Você é essa pessoa que eles acham que você é? Então, tá tudo certo", continuou a voz.