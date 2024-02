BBB 24: Boninho promete seguir com a pegadinha do microfone com outros brothers

Após Leidy Elin levantar uma teoria sobre a troca de microfone com mais frequência que os demais brothers, Boninho decidiu fazer uma brincadeira com a sister. O Big Boss voltou às redes sociais para anunciar que, agora, Michel também entrará na pegadinha da troca de microfone.

"Vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar para vocês agora o Michel no jogo. Então, vamos manter mais dois dias de troca, agora com Leidy e Michel. Meio-dia e cinco da tarde. Bora", declarou o diretor do programa na publicação.

Na legenda da publicação, Boninho fez uma referência ao quadro Fanfic BBB e brincou: "Bora aumentar a trabalho para nossos 'Plantagonistas'. Já que Leidy está no ritmo de troca, vamos botar Michel nessa vibe também!!! Sucesso é que troca microfone".