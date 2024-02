BBB 24: Wanessa Camargo diz que já teve que pedir dinheiro por estar ‘zerada’: ‘Alguém faz um pix?’

Em uma conversa na área externa da casa do BBB 24, Wanessa Camargo contou à Deniziane, Alane, Beatriz e Matteus, neste domingo (18), que já precisou recorrer a outras pessoas para ter ajuda financeira mesmo após ficar famosa. “Eu sempre deixo 500 reais na minha conta. É o meu limite”, iniciou a cantora.

A mineira disparou: “Lá fora?”. Wanessa respondeu que se referia as estalecas dentro do confinamento. Beatriz brincou dizendo que fora do reality, a filha de Zezé Di Camargo deve deixar na conta bancária cerca de R$ 60 mil.

“Vai achando, vai achando! Vou cantar umas coisas para vocês lá fora que vocês vão dar risada. Eu já tive [que pedir], tá? ‘Alguém faz um pix para mim?”.

Nesta hora, foi a vez da paraense Alane entrar na conversa dizendo que a situação deve ter ocorrido porque Wanessa bloqueou o cartão. “Não, eu não tinha dinheiro mesmo”, revelou a cantora, em seguida Alane desacreditou.

“Por isso que eu não falo. Se eu falar, ninguém acredita”, concluiu a artista.