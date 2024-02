BBB 24: Wanessa Camargo revela que praticou tantra com Dado Dolabella

Durante uma conversa com outros participantes do BBB 24, Wanessa Camargo contou experiências que teve ao praticar tantra com Dado Dolabella, antes de entrar no reality. Alane, Beatriz e Deniziante ouviram a história da cantora.

"Eu fiz com ele uma vivência de tantra num festival na Chapada dos Veadeiros (GO). Foi lá que fizeram a primeira imagem de mim e do Dado juntos", declarou a artista.

A participante pipoca ainda revelou que chorou em uma das práticas do tantra. “A gente estava fazendo um exercício juntos e eu chorei. Eu chorava. Você vai destravar coisas que você nem imagina", disse Wanessa, que incentivou as outras sisters a experimentarem a técnica.

O que é o Tantra?

Tantra ou tantrismo tem relação com às tradições esotéricas do hinduísmo e do budismo. Algumas técnicas dessa prática prometem uma melhor conexão entre casais, o que pode gerar experiências sexuais mais intensas.