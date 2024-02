BBB 24: Raquele revela seus alvos como líder da semana

Raquele, a nova líder do BBB 24, contou para aliados quem serão seus alvos que estarão “Na Mira do Líder”. Em conversa com Pitel e Rodriguinho, a sister relevou que pensa em colocar as pulseiras em Alane, Deniziane, Matteus e Wanessa Camargo.

As revelações de Raquele deixaram os brothers surpresos. "Nossa, a Wanessa", expressou Rodriguinho sussurrando. “Ela vai ficar 'pilhadassa'", reagiu Pitel. "Só tenho que pensar em mais duas para ter de opção caso peguem o Anjo", concluiu Raquele.

Rodriguinho, ainda revelendo apreensão pela escolha de Wanessa, questionou Raquele: “Nossa, a Wanessa vai ficar... Mas você não vai por ela, né?", a líder negou a vontade de indicar a cantora ao paredão.