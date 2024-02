BBB 24: Dinâmica da semana terá tem Poder Iluminado e emparedado pelo Anjo

No programa desta quinta-feira (15), Tadeu Schmidt explicou como irá funcionar a dinâmica da semana no Big Brother Brasil 24. Os brothers terão a oportunidade de comprar o Poder Curinga, que dará uma imunidade.

Na edição desta quinta é realizada a oitava Prova do Líder. O vencedor ganha dois vetos para a próxima semana. Amanhã estreia o Poder Curinga e a dinâmica "Perde e Ganha". Quem comprar o poder terá imunidade. O Na Mira do Líder será na sexta-feira (16), quando três pessoas receberão pulseiras e poderão ir ao Paredão.

No próximo sábado (17), a Prova do Anjo dará imunidade ao vencedor, que poderá indicar uma pessoa. Já no domingo (18), mais um Paredão Triplo será formado.