BBB 24: Dennis DJ vai embalar festa nesta sexta-feira

A sexta-feira (16) dos brothers e sisters do BBB 24 promete ser muito agitada. Na noite de hoje, eles receberão uma apresentação exclusiva de Dennis DJ, artista que é fã do reality e que levará um repertório repleto de hits para não deixar ninguém ficar parado.

VEJA MAIS

O DJ é autor de alguns grandes sucessos, como "Tá Ok", feita em parceria com o funkeiro Kevin O Chris, que também já se apresentou em outras edições do programa.

"O brabo", "Malandramente" e "Isso Que é Vida" são outros hits que certamente irão embalar a noite dos participantes do BBB.

A festa está marcada para começar às 22h25 (horário de Brasília), seguindo o mesmo horário dos eventos anteriores.