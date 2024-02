BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (16/02)? Nova liderança, estratégias e brothers na mira

A madrugada desta sexta-feira (16), na casa do BBB 24, foi marcada por conversas sobre jogo, reviravoltas em alianças e a definição dos alvos da nova Líder, Raquele. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Nova liderança e novos alvos

Após conquistar a liderança, Raquele escolheu Michel, Giovanna, Pitel, Isabelle, Rodriguinho e Fernanda para o VIP. A escolha gerou reações entre os brothers, com Lucas Henrique afirmando a formação de um novo grupo na casa. "Fechou ali de vez. Fechou real de vez", disse o baiano.

Raquele não perdeu tempo e já definiu seus alvos: Deniziane, Alane e Matteus. A Líder também revelou que pretende entregar uma das pulseiras do "Na Mira do Líder" para Wanessa.

Quebra de acordo

Em conversa no quarto do Líder, Rodriguinho surpreendeu ao revelar que não joga com Wanessa, contrariando a crença de alguns brothers. O pagodeiro afirmou que, apesar de ter um acordo com a cantora, priorizará seu novo grupo.

"Eu tenho um acordo com as duas, mas esse acordo vai por água abaixo agora. Tem que ir. Porque meu acordo era: eu nunca votava nelas e elas em mim. Mas eu jogava sozinho, agora eu tenho um grupo. Entre qualquer um daqui e elas, é elas, não tem essa conversa", diz Rodriguinho. "Para mim, é todos antes de vocês", concorda Fernanda.

Brothers definem estratégias

Na academia, Lucas Henrique, Wanessa, Yasmin e Leidy Elin se reuniram para discutir o próximo Paredão. O grupo se mostrou determinado a se manter no jogo e planeja estratégias para escapar da berlinda.

"Vamos ficar nesse Big Fone, hein. Dar bobeira não, hein. Começar a fazer jogo. Ah, eu quero fazer umas coisas antes de eu sair. Eu queria tanto uma festa minha do Líder", diz Wanessa. Lucas Henrique supõe que os integrantes do Quarto Fada votam em Fernanda, caso a sister não esteja imunizada. Leidy Elin afirma: "Eu vou na Fernanda, não vou no Puxadinho não."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista OLiberal.com)