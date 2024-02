BBB 24: Deniziane tenta se reaproximar de Matteus, mas brother nega

No Big Brother Brasil 24, as conversas entre os participantes Deniziane e Matteus ganharam destaque nesta terça-feira (15). Em mais um diálogo da discussão de relacionamento do casal, a dupla protagonizou um diálogo marcado por momentos de tensão. A sister chamou o brother para definir a troca de camas e o gaúcho não gostou da aproximação da mineira.

Com gentileza, Ane questionou como ficaria a redistribuição dos leitos. Matteus prontamente informou que havia decidido trocar de cama com Giovanna e Raquele, optando ele e Deniziane pelas camas de solteiro.

Além disso, os dois também aproveitaram o momento para esclarecer sentimentos e limites. Matteus expressou sua vontade de evitar contato físico entre eles, pedindo que seguissem uma dinâmica mais amistosa. "Segue a normalidade, amigos", reforçou o gaúcho.

A preocupação de Deniziane foi evidente durante a conversa, o que levou Matteus a explicar suas emoções de forma franca.

"Preocupada com o quê? Que estou chorando? Já chorei o que tinha que chorar. Eu sofri", compartilhou ele, enfatizando seu desejo de que a relação entre ambos permanecesse saudável.

No entanto, um momento de tensão se instaurou quando Deniziane fez um gesto de carinho no braço de Matteus, que prontamente pediu para que ela se afastasse. "Sai", disse ele, demonstrando desconforto com a proximidade física. A reação da mineira foi imediata: "Pronto, só estou conversando com você. Que ranço!", retrucou.

Após o breve impasse, Matteus esclareceu que estava apenas brincando e que não se sentia tão incomodado quanto aparentava. Deniziane, compreensiva, afirmou que respeitaria o espaço do colega. "Está bom, vou te respeitar", assegurou ela.

"Não tem que se preocupar. Eu já te falei, jogo limpo um com outro. Isso aí... Vida que segue. Eu já disse que não vai mudar meu relacionamento com você em nada. O que vai mudar é que não vou ficar muito próximo no sentido físico. Não quero", declarou ele, finalizando a conversa.