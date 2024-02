BBB 24: Raquele é a líder da semana; sister venceu prova de habilidade e sorte

Nesta quinta-feira (15), na Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, promovida por uma marca de cerveja, Raquele se sagrou campeão na prova e garantiu a liderança da semana. A final foi disputada entre a dupla finalista, Michel e Raquele que fizeram a maior pontuação. Entre os dois, Raquele se tornou a nova Líder do programa.

VEJA MAIS

A prova desafiou os competidores a derrubar menos líquido, testando o equilíbrio dos brothers. Apenas 16 participantes disputaram a liderança, já que Lucas Henrique vetou Davi da prova.

Como as primeiras decisões da sister na liderança, ela colocou Rodriguinho, Fernanda, Pitel, Michel, Giovanna e Isabelle no VIP da semana.