BBB 24: Fernanda chama Joelma de cantora do 'Nordeste' e revolta telespectadores

Após a cantora Joelma ser confirmada na próxima festa do BBB 24, no sábado (24), telespectadores do programa resgataram uma fala de Fernanda insinuando que a artista seria uma das atrações do reality. Em uma conversa com Rodriguinho, a carioca erra as regiões do país e supõe a participação da musa do Calypso, afirmando que tem "muita gente do Nordeste" dentro da casa.

Os dois estavam no quarto gnomo quando Fernanda citou o nome de Joelma. No dia, o cantor de pagode criticava MC Poze até que a carioca falou sobre a intérprete de "Vou Voando Pro Pará. "Joelma vai vir. Ela está em alta com a música do 'Tacacá' e tem um monte de gente do Nordeste. Joelma vem!", disse.

Após o vídeo circular novamente nas redes sociais, vários telespectadores do Norte e de outras regiões ficaram irritados com a integrante do time pipoca. "A Joelma é do Pará, que fica no Norte e Tacacá é uma comida típica do Pará (e também de demais estados do Norte)", escreveu um.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)