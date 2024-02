BBB24: Yasmin chora durante festa e afirma: 'Eu só errei até agora'

Durante a festa da líder Raquele, Fernanda, Wanessa e Yasmin tiveram uma conversa sobre o confinamento. Logo após o bate papo, a modelo começou a chorar. Lucas Henrique percebeu e foi procurar saber se estava tudo bem. A sister explicou: "Eu não entendo isso aqui".

"O que você quer entender? Não dá para entender, tem que viver", avisa o professor. Wanessa se aproxima, nota que a sister está chorando e abraça a amiga. "Eu só errei até agora", desabafa. "Não, está maluca? Todo mundo errou", dispara a cantora. "Eu só errei porque eu não queria ouvir ninguém pra poder poder votar em alguém. Eu sou muito burra", insiste Yasmin.

Wanessa segue dizendo que todo mundo erra no programa, mas Yasmin rebate: "Eu fiz você errar, eu fiz você votar numa pessoa que você não queria". "Não é sua responsabilidade", avisa Wanessa. A sister segue chorando por alguns minutos e diz: "Você é muito melhor do que eu como pessoa, eu fico tentando fazer você ser fria e não ouvir as pessoas". Wanessa nega e completa: "É a forma que você tem para se defender".