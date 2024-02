BBB 24: Comportamento de Davi com Pitel gera polêmica e divide a web; vídeo

O comportamento de Davi com Giovanna Pitel durante a festa do BBB 24, na madrugada desta quinta-feira (22), dividiu opiniões na internet e entre os próprios participantes da casa. O brother conversou, acariciou e beijou a bochecha de Pitel várias vezes e teve a intervenção de outros participantes.

VEJA MAIS

Enquanto Pitel dançava, Davi se aproximou a elogiando: "Que cabelo bonito". Percebendo a situação, Matteus interveio para que o baiano deixasse a sister em paz. "Davi, deixa a Pitel quieta. Vamos dançar, vem pra cá", disse ele.

Em outro momento, Davi chega por trás de Pitel tentado beijar seu rosto para fazer uma foto. Ao ver a movimentação, Alane e Beatriz se aproximam, enquanto Matteus novamente intervém. "Davi, cuidado!", alerta.

Mais tarde, Alane e Beatriz conversaram sobre o comportamento do brother e demonstraram preocupação. "Por um pequeno deslize ele pode se ferrar e isso não é legal", disse a paraense.

.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. "Se ninguém tivesse em cima do Davi ele já teria ultrapassado todos os limites com a Pitel", disse uma internauta. "Isso é sim importunação do Davi pra cima da Pitel, mesmo que ela seja educada demais ou tenha medo de expor", disse outro.

No entanto, fãs do brother saíram em sua defesa e tentaram justificar as atitudes. "Ele foi inconveniente? Sim, mas não passou disso e sabemos muito bem que o Davi é uma pessoa carinhosa", escreveu uma internauta. "Se a própria Pitel disse que não estava se incomodando na brincadeira com o Davi, por que vocês estão incomodados?", questionou outro.

Confira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)