BBB 24: Mãe de Davi questiona amizade com Isabelle e diz que namorada dele 'deve estar sofrendo'

Recentemente, a mãe do participante Davi, Elizangela Brito, compartilhou o que pensa sobre a relação de amizade que ele possui com Isabelle no Big Brother Brasil 24. Segundo ela, as trocas de carinho entre os participantes têm levantado questionamentos sobre um possível interesse amoroso.

"Por onde tenho passado, homens e mulheres dizem assim: 'rapaz, eu não sei se aguentaria aqueles carinhos. As mulheres falam que já teriam arrancado as malas dele de lá", disse em vídeo publicado no Instagram. Veja:

Elizângela afirmou que Davi é forte e que iria resistir à amiga, mas que a nora, conhecida como Mani, deve estar sofrendo. "Davi tem sido forte, viu? Sei que eles têm uma amizade linda, mas aquele 'venha tomar banho, Davi' de outro dia..", questionou.

"Vamos orar por Davi porque Isabelle é muito bonita. A Mani, coitadinha, deve estar sofrendo, porque eu estaria arrancando os meus cabelos", concluiu.

Até o momento, a namorada de Davi não se pronunciou sobre o vídeo, nem sobre a suspeita do público. Na rede social, alguns internautas criticaram o relato de Elizângela. "Uma sogra dessa eu não quero. Desnecessário", escreveu uma. "Davi não tem sossego nem na família. Está explicado porque é um cara tão forte. Que perturbação", salientou outra.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com