BBB 24: Namorada de Davi reage após declaração do brother sobre Isabelle

Nos últimos dias, uma suposta tentativa de beijo e carinho de Isabelle na cabeça de Davi viraram assunto na web. Desde então, a aproximação dos brothers vem gerando muitas discussões fora do reality. Porém, Davi já se declarou para a sua namorada e revelou a intenção de casar após o BBB 24. Com toda a repercursão, Mani Reggo, se manifestou sobre os acontecimentos.

“Por que algumas pessoas insistem em desvalidar uma relação? Muitos usam os seus parâmetros para medir a beleza e os sentimentos dos outros. É difícil aceitar um amor entre pretos, um corpo fora do dito e julgado padrão social e sem interesse financeiro”, declarou, pelo Instagram.

Por fim, ela exaltou a relação que tem com Davi. “Sim, sou muito feliz com a minha vida, com o meu corpo e com a minha relação. Fingem não enxergar uma relação construída a base de muito companheirismo, trabalho, afetividade, respeito e amor”, completou.