BBB 24: Líder Raquele escolhe seus alvos; confira quem está na mira

No ao vivo desta sexta-feira (16), antes da festa do Big Brother Brasil 24, os brothers se reuniram na sala da casa para a líder, Raquele, indicar os brothers que estão na sua mira nessa semana. A sister deu as pulseiras para suas principais opções de voto na casa: Alane, Matteus e Deniziane.

Para Alane e Deniziane, Raquele disse que as colocou como alvo por motivos óbvios: "uma das pessoas que mais votou em mim". Já para Matteus ela explica que na liderança dele foi alvo, e agora, na liderança dela, ele acaba se tornando alvo.