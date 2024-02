BBB 24: MC Bin Laden conta história de apocalipse sem saber de polêmica de Baby do Brasil

Sem saber de polêmica do Carnaval entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo, no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden contou aos brothers uma história curiosa sobre um retiro espiritual em que envolvia "apocalipse" e "arrebatamento". Assista:

O funkeiro explicou que estava em um retiro espiritual e, durante a madrugada, por volta das 3h, um homem estava falando sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. "Passou um rapaz gritando na janela: 'Jesus voltou', começa ele.

MC Bin Laden, então, conta que acreditou que estivesse vivendo o arrebatamento. "Eu vim para o retiro espiritual, teve o arrebatamento, minha mãe subiu. Eu fiquei desesperado. Eu queria falar com minha mãe. Minha mãe foi salva", afirmou o brother.

Wanessa, então, questiona se achava que ele estava morto. O funkeiro questiona: "Já ouviu falar do arrebatamento? Que Jesus vai voltar?". "Sim, do apocalipse", diz a cantora. "Eu achei que tinha acontecido. Fiquei desesperado. Tinham outros que estavam chorando", conta MC Bin Laden.