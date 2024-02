Baby do Brasil revela que já foi abduzida e garante: 'É uma loucura'

Em Salvador, no Carnaval, Baby do Brasil e Ivete Sangalo protagonizaram um dos momentos mais marcantes da festa em 2024, ao trocarem farpas em trio e a ex-Novos Baianos falar sobre apocalipse. Baby explicou que já foi abduzida e explicou discurso 'apocalíptico'.

“É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá jeito em tudo. Quero dizer que eu e a Ivete somos super amigas, a gente tem uma coisa de amor muito grande. E eu coloquei o vídeo como ela me honrou antes”, declarou Baby, durante entrevista ao UrbNews.

A cantora ainda explicou que pegou Ivete Sangalo de surpresa com o seu discurso, ainda mais após uma homenagem. “Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo”, disse.

Por fim, ela contou que já foi abduzida e que vai contar a experiência com mais detalhes em sua biografia. “Eu estava rindo lá em cima e uma hora eu falei assim: ‘Meu Deus do céu, como eu sou muito louca’. Mas acontece que eu sou ‘popstora’, eu sou ‘rockstora’, eu fui arrebatada em maio de 1999, eu fui abduzida. Mas ninguém sabe disso, vai estar na minha biografia. Minha filha, Sara, também. Eu vim com um caroço enorme aqui (na testa)”, completou.