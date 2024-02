Ivete Sangalo volta atrás sobre despedida do carnaval: "Não sou mulher de desistir"

Ivete Sangalo reconsiderou sua posição após desabafar sobre os incidentes ocorridos com seu bloco de Carnaval em Salvador. Durante seu show na segunda-feira (12), ela pausou para conversar sinceramente com os foliões, até considerando uma possível despedida do evento.

“Eu só quero que vocês compreendam que vamos repensar sobre isso. Será que é nossa despedida do bloco Coruja? Será que não precisamos repensar isso?”, desabafou Ivete.

“Sabe por quê? Porque eu sou uma cantora de vocês, não sou alguém que sobe no trio e ignora todo mundo, eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem”, confessou.

Ivete Sangalo: Nova declaração após desabafo

Já nesta terça-feira, 13, Ivete tranquilizou seus fãs e afirmou que “não é uma mulher de desistir”, referindo-se a uma possível despedida do Carnaval. “Isso nem existe no meu vocabulário”, brincou.

"Há percepções que vêm até tarde, mas acho que é hora de reconsiderar, recapitular. E o que farei é recalcular a rota", pontuou a baiana.

"E quem cuida de mim, meu amor, não dorme, e tolo é aquele que pensa que estou sozinha. Sozinha jamais", acrescentou Ivete.

Ivete Sangalo: Problemas com o trio no Carnaval

Nos últimos dias, a cantora enfrentou vários problemas relacionados ao seu trio elétrico. No sábado, 10, a saída do bloco atrasou cerca de três horas após equipamentos do trio elétrico quebrarem.

Na segunda-feira, 12, uma explosão causada por vazamento de CO2 no trio deixou pelo menos duas pessoas feridas.

Ainda na noite de ontem, 12, o carro quase tombou devido ao peso dos foliões de um lado do trio elétrico.