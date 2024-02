Após sustos com o trio, Ivete Sangalo chora e diz que Carnaval 2024 pode ser seu último

Na noite desta segunda-feira (12), a cantora Ivete Sangalo desabafou, em cima do trio, emocionada após enfrentar situações inesperadas durante o desfile do Bloco Coruja no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Em meio à comoção, Ivete chegou a questionar se esse momento não seria uma espécie de despedida.

Veja o momento:

"Sinto que talvez hoje seja a nossa despedida do Coruja. Eu sou a cantora de vocês. Não sou alguém que simplesmente sobe no trio e ignora tudo. Não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Quero que vocês tenham uma experiência linda - e nós temos. Ontem tudo foi maravilhoso. Não quero essa angústia", disse Ivete.

O momento foi compartilhado nas redes sociais por diversos fãs, revelando a intensidade do momento. Em um momento particular, a cantora mencionou um incidente envolvendo um indivíduo tentando puxar uma vaia. "Fique à vontade, também. Quero ser democrática", disse ela, antes de explicar os contratempos ocorridos na sexta-feira (10), que resultaram em um atraso de mais de quatro horas.

"Quero compartilhar isso com vocês porque está me angustiando profundamente. Estava tudo planejado, mas então ocorreu um contratempo... o cavalinho do nosso carro de apoio se soltou. Se eu pudesse, teria descido, consertado e prendido novamente, mas não posso fazer isso. Tive que obedecer às regras do universo, que permitiram que o cavalinho se soltasse. E eu tive que obedecer, porque sou uma pessoa que respeita as regras do universo. Não sou superior às regras. Só quero que vocês entendam que vamos refletir sobre isso", explicou.