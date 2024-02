"Estava fazendo seu trabalho" diz marido de Sasha após ser barrado por segurança em trio de Ivete

O marido de Sasha Meneghel, João Lucas, se manifestou após quase ser impedido de subir no trio de Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador, na Bahia. O cantor saiu em defesa do segurança.

"Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança (risos). Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui. O segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele", declarou João Lucas.

Acompanhado da esposa e de Bruna Marquezine, o cantor foi impedido de subir para o trio, quando a filha de Xuxa Meneghel reagiu, avisando ao segurança que João Lucas era seu marido.